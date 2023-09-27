Волков рассказал, какую победу считает одной из ключевых в карьере

«Наверное, одна из ключевых — это победа над над Магомедовым на М-1. Это был для меня поединок с именитым бойцом, сам был тогда ещё молодой, неопытный. Эта победа стала решающей в том плане, что я понял, что уже буду профессиональным бойцом, а не инженером в будущем. А так, я к победам отношусь достаточно спокойно. После каждой победы есть следующий вызов, и он всегда самый сложный, нужно двигаться вперёд, смотреть в будущее. То есть для меня победа — выполненная работа, не более того», — рассказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.