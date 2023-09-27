Боец ММА Монсон рассказал, почему пришел в российскую политику

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, для чего занимается политической деятельностью. Его слова передает Sport24.

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«Я пришел в политику, чтобы помогать людям, развиваться стране. Сейчас я избран в Башкортостане и уже представил свой план из восьми пунктов. Через три года я планирую войти в состав Государственной Думы. Мне это поможет еще более эффективно оказывать помощь людям по всей России», — сказал Монсон.

Монсон ранее прошел в парламент республики Башкортостан. Боец ММА ранее сообщал о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы в 2026 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году.

В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.