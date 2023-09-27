Чемпион UFC Ислам Махачев оценил вероятность завершения карьеры

«Я вчера сдавал тесты, смотрел своё общее физическое состояние, выносливость. От года в год показатели только растут. На этот раз я сдал намного лучше, чем даже ожидал мой тренер. Так что я не стою на месте, не иду назад, показатели только растут, и я пока не думаю о завершении карьеры», — сказал Махачев в интервью UFC Eurasia.