Тренер Минеева сообщил о возможном освобождении бойца от участия в СВО

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе, российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Владимир Минеев может быть освобожден от участия в специальной военной операции. Об этом сообщил его тренер Расул Магомедалиев.

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«Мы же знаем, что он депутат, а депутаты, как я знаю, освобождаются от СВО. Узнал об этой новости когда недавно был в Калмыкии. Это хорошая новость, чтобы он мог полноценно подготовиться на этот бой», – сказал Магомедалиев «Спорт-Экспрессу».

В начале февраля 2023 года президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что Минеев отправился на службу в зону СВО. 12 сентября боец объявил, что стал депутатом Донецкого народного совета.

18 ноября Минеев должен сразиться с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга.

33-летний Минеев – чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время Владимир был обладателем различных чемпионских титулов по версии WKA, WAKO-Pro, WKN и WBKF. Также в его карьере была победа на Кубке России по тайскому боксу и серебрянная медаль чемпионата России.