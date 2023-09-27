Усман Нурмагомедов ответил, хочет ли превзойти рекорд Хабиба из 29 побед

«Нет (смеётся). Вы же имеете в виду рекорд Хабиба? Я не знаю… Каждый раз в моей голове одна цель – победить в предстоящем бою, побить Брента Примуса и забрать свой пояс домой, вот и всё. Я никогда не ставлю цель на пять-десять лет вперёд. Потому что мы никогда не знаем, что произойдёт», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.