Иван Емельяненко: нелегко быть братом Последнего Императора

«Сегодня день рождения празднует мой старший брат, Фёдор! Хочу поздравить тебя, и сказать большое спасибо за огромный труд и проложенный путь для меня и многих ребят. Возможно, я не всегда оправдывал надежд, но всегда гордился и радовался твоему пути и твоим достижениям. Нелегко быть братом Последнего Императора, это накладывает дополнительную ответственность, особенно если идёшь по пути спорта, но также это добавляет мотивации и сил в достижении поставленных целей! Спасибо тебе за всё, Федя!» — написал Иван на своей странице в социальных сетях.