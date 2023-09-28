«Насколько я знаю, он депутат, а депутаты от СВО освобождаются. Когда я был в Калмыкии, я там узнал эту новость. Это хорошая новость, потому что он сможет полноценно подготовиться к бою с Иваном Штырковым», — сказал Магомедалиев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».