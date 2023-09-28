Минеев обратился к Фёдору Емельяненко в его день рождения

«Сегодня отмечает свой день рождения Фёдор Емельяненко — настоящая легенда в мире смешанных боевых единоборств, мирового и российского спорта. Твои достижения, мастерство и философия вдохновляли и вдохновляют миллионы людей по всему миру.



С днём рождения, дорогой Фёдор Владимирович! Крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и неиссякаемой энергии в своей жизни», — написал Минеев на своей странице в социальных сетях.