Оливейра назвал условие для перехода в полусредний вес UFC после боя с Махачевым

«На самом деле, моё будущее отчасти зависит от того, как всё сложится в предстоящем поединке. Если предложат хорошие деньги, и ситуация будет для этого подходящей… знаете, мне это нравится, в таком случае сто процентов. Но для этого должны сложиться правильные обстоятельства», — сказал Оливейра на канале James Lynch в YouTube.