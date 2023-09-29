Дацик проведет часть подготовки к бою против Романкевича в зоне СВО

Вячеслав Дацик проведет часть подготовки к поединку в зоне специальной военной операции, рассказал в интервью «Матч ТВ» промоутер Владимир Хрюнов.

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27 октября российский боец Вячеслав Дацик должен провести бой по правилам ММА против белорусского кикбоксера Петра Романкевича. Ранее Дацик заявил, что находится в зоне СВО, занимаясь доставкой гуманитарной помощи российским военнослужащим.

— Дацик по прежнему в зоне СВО?

— Да. Он там готовится, нашел себе условия. Сказал, что после боя может подписать контракт [с министерством обороны]. У него есть такое желание. Он молодец, поехал туда, поддерживает личным примером, это его выбор.

— Где он тренируется?