Вячеслав Дацик проведет часть подготовки к бою против Романкевича в зоне СВО
Вячеслав Дацик проведет часть подготовки к поединку в зоне специальной военной операции, рассказал в интервью «Матч ТВ» промоутер Владимир Хрюнов.
27 октября российский боец Вячеслав Дацик должен провести бой по правилам ММА против белорусского кикбоксера Петра Романкевича. Ранее Дацик заявил, что находится в зоне СВО, занимаясь доставкой гуманитарной помощи российским военнослужащим.
— Дацик по прежнему в зоне СВО?
— Да. Он там готовится, нашел себе условия. Сказал, что после боя может подписать контракт [с министерством обороны]. У него есть такое желание. Он молодец, поехал туда, поддерживает личным примером, это его выбор.
— Где он тренируется?
— Он готовится в нескольких клубах. Один их них очень близок к линии соприкосновения, это было слышно, когда он звонил. А сегодня он в Мариуполе. В Москве будет на следующей неделе, — сказал Хрюнов «Матч ТВ».