Боец UFC рассказал о способах безнаказанно принимать допинг

«Я был бы рад, если бы USADA постучали в вашу дверь в 4 утра, 10 вечера, 3 дня — рандомно. Я могу пойти в горы Эквадора и сказать им, что на охоте. Я буду принимать ЭПО и все такое. Когда вернусь, во мне уже ничего не будет», — заявил Вера.