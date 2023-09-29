Макгрегор: все еще надеюсь провести бой в декабре, это будет Чендлер

"Когда я вернусь в октагон? Я в процессе возвращения. Я всё ещё надеюсь провести бой в декабре. Соперником будет Чендлер? Да, должен быть он. Так что, Чендлер, заткнись, сиди и жди!" — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.