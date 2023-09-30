Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сделал заявление о продолжении карьеры. Его слова доступны на YouTube-канале All Out Fighting.

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Макгрегор рассказал, что по-прежнему надеется подраться в декабре.

«Соперником будет [Майкл] Чендлер? Да, должен быть он. Так что, Чендлер, заткнись, сиди и жди!» — добавил он.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.