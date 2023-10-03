А я ведь был в Донбассе больше 10 раз, я снимал про этих людей документальный фильм, я общался с ними. И Америка их вообще не признает, она вообще не заинтересована в том, чтобы война прекратилась. Я не могу представлять страну, которая ведет такую политику. Для меня быть американцем сейчас — позор. Я не могу изменить свое происхождение, но могу с гордостью сказать: я больше не американец. Я только россиянин, — добавил Монсон.