Чимаев объяснил свой отказ представлять Швецию

«Всем, кто говорит, что я уехал из страны, уехал из Швеции, я просто переехал в Дубай. Приезжайте в этот город, друзья. Все пытаются сделать из этого большое политическое событие, но так будет лучше для моей карьеры, для моих тренировок. Здесь всегда солнечно, ты не замёрзнешь.



Я всегда буду уважать Стокгольм, мой дом, и всегда буду возвращаться. Я принимаю решения, исходя из интересов своей карьеры и своей семьи, — это для меня на первом месте.



Все, кто болеет за меня в Швеции, я вас уважаю и тоже буду представлять», — сказал Чимаев на видео, опубликованном в социальных сетях.