Тайсон обратился к Фьюри перед его поединком с Нганну

Легендарный боксёр Майк Тайсон, подготавливающий бывшего чемпиона UFC, камерунца Фрэнсиса Нганну к боксёрскому матчу с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, обратился к британцу в преддверии поединка.

© Чемпионат.com

«Эй, удачи тебе, брат. Усердно тренируйся, потому что тебе предстоит тяжелый вечер!», — сказал Тайсон в интервью ES News.

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года, местом проведения 10-раундового боксёрского поединка станет столица Саудовской Аравии, город Эр-Рияд. Для Фрэнсиса Нганну этот бой станет дебютом на боксёрском ринге.