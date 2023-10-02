Махачев отреагировал на недовольство Оливейры их реваншем

«Чарльз, я просил о бое летом в США, но у UFC были другие планы. Я такой же боец UFC, как и ты, никогда не ставил условия UFC и дрался там, где мне предлагали. Мой последний бой состоялся в Австралии на заднем дворе претендента, и всё, что ты говоришь, не имеет смысла», — написал Махачев в социальных сетях.