«Я такой же боец». Махачев отреагировал на недовольство Оливейры их реваншем
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на высказывания бразильца Чарльза Оливейры, неоднократно намекавшего, что их реванш пройдёт в неравных условиях, поскольку состоится в Арабских Эмиратах.
«Чарльз, я просил о бое летом в США, но у UFC были другие планы. Я такой же боец UFC, как и ты, никогда не ставил условия UFC и дрался там, где мне предлагали. Мой последний бой состоялся в Австралии на заднем дворе претендента, и всё, что ты говоришь, не имеет смысла», — написал Махачев в социальных сетях.
Напомним, титульный реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.
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