Брат Хабиба Нурмагомедова отреагировал на вызов Дани Милохина

«Где-то видел какие-то видео. Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба — два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17-0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе, видимо, этот человек сделал то же самое», — заявил спортсмен.