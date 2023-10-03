Брат Хабиба Нурмагомедова отреагировал на вызов Дани Милохина

Непобежденный российский боец, чемпион мира Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ» отреагировал на недавнее высказывание популярного блогера Дани Милохина.
«Где-то видел какие-то видео. Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба — два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17-0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе, видимо, этот человек сделал то же самое», — заявил спортсмен.
В конце сентября Милохин заявил, что хочет встретиться в октагоне с братом Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Умаром, Усманом или Абубакаром.
7 октября Усман Нурмагомедов проведет защиту титула Bellator в бою против американца Брента Примуса.