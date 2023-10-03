Усман Нурмагомедов рассказал о серьезном проступке в школе

«Один раз ударил электрощиток и дверцу внутрь вогнал» — чемпион Bellator Усман Нурмагомедов
Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов рассказал «Матч ТВ» о самом серьезном проступке во время учебы в школе.
В субботу, 7 октября, 25 летний Нурмагомедов будет защищать пояс в бою против Брента Примуса на турнире Bellator 300. Троюродный брат Хабиба дебютировал в ММА в 18 лет в 2018 году и имеет статистику 17 побед, 0 поражений.
— Самый серьезный проступок в детстве, за который досталось сильнее всего, помните?
— Один раз в школе было. К тому моменту я уже четыре года как ходил на тайский бокс и уже умел бить такой удар топориком, знаешь (удар по вертикальной траектории, пробивается прямой ногой сверху вниз, — прим. «Матч ТВ»)? В общем, в школе у нас был электрический щиток. И он прямо над головой висел. И я электрощиток ударил и ногой внутрь дверцу вогнал. Директор отца вызвал, дома наказали.
— Шара Буллет рассказывал, как у него в Махачкале отбирали телефон. У вас не было такого?
— Нет нет. Не помню, чтобы когда то что то у меня пытались забрать. Я просто один не ходил никогда, мы толпой ходили. Например, я понимал, что утром я просыпаюсь, иду в школу, потом прихожу, аккуратно из дома выхожу и уже знаю, где мои братья. Или на речку пойти или еще куда то.
— Расскажите, какой первый мобильный телефон был у человека 1998 года рождения?
— Я же говорю, я в детстве хулиганом был. У нас в селе в одно время был бум, когда домашними телефонами люди пользоваться перестали, стали медные провода обрывать. У нас эти кабели висели по всему селу. И мы залезали на столбы, рубили эти канаты, потом кабели сжигали и оттуда медь выходила. И мы как то нашли прямо очень хорошее место, я продал этой меди и купил себе «Моторолу»-раскладушку. Они тогда популярные были, — рассказал Нурмагомедов «Матч ТВ».