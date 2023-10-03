Усман Нурмагомедов рассказал о серьезном проступке в школе

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов рассказал «Матч ТВ» о самом серьезном проступке во время учебы в школе.

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В субботу, 7 октября, 25 летний Нурмагомедов будет защищать пояс в бою против Брента Примуса на турнире Bellator 300. Троюродный брат Хабиба дебютировал в ММА в 18 лет в 2018 году и имеет статистику 17 побед, 0 поражений.

— Самый серьезный проступок в детстве, за который досталось сильнее всего, помните?

— Один раз в школе было. К тому моменту я уже четыре года как ходил на тайский бокс и уже умел бить такой удар топориком, знаешь (удар по вертикальной траектории, пробивается прямой ногой сверху вниз, — прим. «Матч ТВ»)? В общем, в школе у нас был электрический щиток. И он прямо над головой висел. И я электрощиток ударил и ногой внутрь дверцу вогнал. Директор отца вызвал, дома наказали.

— Шара Буллет рассказывал, как у него в Махачкале отбирали телефон. У вас не было такого?

— Нет нет. Не помню, чтобы когда то что то у меня пытались забрать. Я просто один не ходил никогда, мы толпой ходили. Например, я понимал, что утром я просыпаюсь, иду в школу, потом прихожу, аккуратно из дома выхожу и уже знаю, где мои братья. Или на речку пойти или еще куда то.

— Расскажите, какой первый мобильный телефон был у человека 1998 года рождения?