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Махачев ответил на недовольство Оливейры перед их реваншем в ОАЭ

Российский боец Ислам Махачев заявил, что обращался в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) с просьбой провести поединок против бразильца Чарльза Оливейры в США.

Махачев ответил на недовольство Оливейры перед их реваншем в ОАЭ
© Матч ТВ

Ранее Оливейра выразил недовольство, что реванш с Махачевым пройдет в Абу Даби (ОАЭ), назвав решение несправедливым.

— Чарльз, я просил провести бой в США летом, но у UFC другие планы. Я такой же боец промоушена, как и ты. Никогда не ставил условий UFC и дрался там, где они предлагали. Мой последний бой прошел в Австралии на родине претендента. Просто все, что ты говоришь, не имеет смысла, — написал Махачев в социальной сети.

Махачев и Оливейра провели титульный бой в легком весе на турнире UFC 280 в Абу Даби в октябре 2022 года. Российский боец одержал победу во втором раунде и стал чемпионом организации. Соперники проведут реванш на турнире UFC 294 21 октября. Для Махачева этот бой станет второй защитой пояса.

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