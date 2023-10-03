Махачев ответил на недовольство Оливейры перед их реваншем в ОАЭ
Российский боец Ислам Махачев заявил, что обращался в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) с просьбой провести поединок против бразильца Чарльза Оливейры в США.
Ранее Оливейра выразил недовольство, что реванш с Махачевым пройдет в Абу Даби (ОАЭ), назвав решение несправедливым.
— Чарльз, я просил провести бой в США летом, но у UFC другие планы. Я такой же боец промоушена, как и ты. Никогда не ставил условий UFC и дрался там, где они предлагали. Мой последний бой прошел в Австралии на родине претендента. Просто все, что ты говоришь, не имеет смысла, — написал Махачев в социальной сети.
Махачев и Оливейра провели титульный бой в легком весе на турнире UFC 280 в Абу Даби в октябре 2022 года. Российский боец одержал победу во втором раунде и стал чемпионом организации. Соперники проведут реванш на турнире UFC 294 21 октября. Для Махачева этот бой станет второй защитой пояса.