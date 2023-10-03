Махачев ответил на недовольство Оливейры перед их реваншем в ОАЭ

— Чарльз, я просил провести бой в США летом, но у UFC другие планы. Я такой же боец промоушена, как и ты. Никогда не ставил условий UFC и дрался там, где они предлагали. Мой последний бой прошел в Австралии на родине претендента. Просто все, что ты говоришь, не имеет смысла, — написал Махачев в социальной сети.