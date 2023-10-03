«Резников — балабол». Шлеменко воздерживается от комментариев по видео с забором
Российский боец Александр Шлеменко в беседе с «Матч ТВ» обвинил казахстанца Артема Резникова в том, что тот не владея достоверной информацией, позволяет себе резкие высказывания.
Резников в своих опубликовал видео, на котором Шлеменко кидает железную сетку в чей то двор, а его сын следом бросает камень. Эту публикацию Резникова сопроводил комментарием: «Вот оно воспитание, уважать старших». Также это видео было опубликовано в ряде пабликов. Ранее Шлеменко и Резников в публичном пространстве нелицеприятно высказывались в адрес друг друга.
— Мне тут нечего комментировать. Это длительный конфликт, который тянется давно. И видео это старое. Что тут комментировать. У меня один комментарий: Резников — балабол. Человек говорит, пишет то, что не знает, где он не был. Просто балабол. Вот и всё. А по поводу забора… Люди в комментариях под этим видео в пабликах за меня скинули ссылки на эту историю от омских СМИ, — сказал Шлеменко «Матч ТВ».
Экс чемпион Bellator в среднем весе Шлеменко в ММА одержал 62 победы, потерпел 15 поражений, один поединок завершился вничью. На счету финалиста Гран при АСА в легком весе Резникова 24 победы и семь поражений.