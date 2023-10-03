«Резников — балабол». Шлеменко воздерживается от комментариев по видео с забором

— Мне тут нечего комментировать. Это длительный конфликт, который тянется давно. И видео это старое. Что тут комментировать. У меня один комментарий: Резников — балабол. Человек говорит, пишет то, что не знает, где он не был. Просто балабол. Вот и всё. А по поводу забора… Люди в комментариях под этим видео в пабликах за меня скинули ссылки на эту историю от омских СМИ, — сказал Шлеменко «Матч ТВ».