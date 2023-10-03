Усман Нурмагомедов рассказал о своем отношении к футболу

«Я никогда не смотрел, не следил, не играл. Я сейчас футболистов знаю больше по игре FIFA, года с 2018-2019-го стал играть, до этого в UFC играл. Понятно, что Роналду, Месси, Зидана ты и так знаешь, а вот остальных там, типа, Фабиньо, уже в игре узнаешь.



Я в детстве любил улицу, мне нравилось кого-то с кем-то настропалить, где-то подраться. Я же говорю, нас было шестеро братьев: мы с родным и четыре — двоюродных. Мы вместе выросли и всегда ходили, как бы с кем подраться. Если один не тянул, то другие подключались», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».