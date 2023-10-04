Махачев хочет еще один пояс UFC

— Я не знаю, что запланировали в UFC, но моя мечта — бой за второй пояс. Конечно, у меня есть контракт, поэтому, что бы ни сказали в UFC, я буду драться, без проблем. Но Эдвардс против Колби — я действительно верю, что смогу выиграть у победителя. Я смотрю на их способности и знаю свои навыки. Это будет хороший бой. Я не говорю, что смогу победить их легко. Это будет тяжелый бой против серьезного соперника. Но я верю, что смогу нокаутировать их обоих.



Я надеюсь, что [Ковингтон] победит, потому что я не знаю, что говорит Леон о [встрече со мной]. Никогда не слышал, чтобы Леон говорил, что хочет этого боя. Но Колби точно хочет. Вот почему я рассчитываю, что он победит, и мы сможем встретиться. Это будет очень хороший бой. И он должен пройти в США. У Колби хорошая техника борьбы и хорошая физическая форма, но, по моему мнению, я все закончу и нанесу ему много ударов, — приводит слова Махачева ESPN.