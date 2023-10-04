Махачев хочет еще один пояс UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что после защиты титула в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой хотел бы провести поединок за титул в полусреднем весе.
Махачев повторно встретится с Оливейрой на турнире UFC 294 21 октября. Для Махачева этот бой станет второй защитой пояса. Обладатель пояса UFC в полусреднем весе британец Леон Эдвардс встретится с американцем Колби Ковингтоном на турнире UFC 296 в декабре.
— Я не знаю, что запланировали в UFC, но моя мечта — бой за второй пояс. Конечно, у меня есть контракт, поэтому, что бы ни сказали в UFC, я буду драться, без проблем. Но Эдвардс против Колби — я действительно верю, что смогу выиграть у победителя. Я смотрю на их способности и знаю свои навыки. Это будет хороший бой. Я не говорю, что смогу победить их легко. Это будет тяжелый бой против серьезного соперника. Но я верю, что смогу нокаутировать их обоих.
Я надеюсь, что [Ковингтон] победит, потому что я не знаю, что говорит Леон о [встрече со мной]. Никогда не слышал, чтобы Леон говорил, что хочет этого боя. Но Колби точно хочет. Вот почему я рассчитываю, что он победит, и мы сможем встретиться. Это будет очень хороший бой. И он должен пройти в США. У Колби хорошая техника борьбы и хорошая физическая форма, но, по моему мнению, я все закончу и нанесу ему много ударов, — приводит слова Махачева ESPN.
Махачев и Оливейра провели титульный бой в легком весе на турнире UFC 280 в Абу Даби в октябре 2022 года. Российский боец одержал победу во втором раунде и стал чемпионом организации. Впоследствии он защитил пояс в поединке с австралийцем Александром Волкановски.