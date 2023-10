Альварес объяснил, почему не смог побить Мейвезера в 2013 году

«Я считаю, что стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу. С ним тяжело иметь дело. Он никогда не берёт на себя риски, никогда не позволяет себе оказываться в рискованной ситуации. Опыт победил меня в тот вечер. У него большой опыт, он великолепный боец и доказал это. Он показал, почему опыт важен в боксе», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу One on One | Boxing.