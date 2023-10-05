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Аспиналл заявил, что их бой с Павловичем стал бы самым захватывающим в тяжёлом дивизионе

Англичанин Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, заявил, что его бой с россиянином Сергеем Павловичем является самым ожидаемым событием в их дивизионе промоушена.

Аспиналл заявил, что их бой с Павловичем стал бы самым захватывающим в тяжелом дивизионе
© Чемпионат.com

«Если вы спросите меня, то думаю, что следующим мои боем стал бы поединок с Сергеем Павловичем. Так оно и есть. Это идеальная ситуация, я и Павлович.

Думаю, это самых захватывающий бой в тяжёлом весе на данный момент. Кажется, у меня самое быстрое время нокаутов, а у него второе, и это дико круто! Отправьте нас обоих в клетку и посмотрим, что произойдёт. Это будет абсолютное безумие», — сказал Аспиналл официальному сайту UFC.

У обоих бойцов по 7 поединков в промоушене, в которых по одному поражению. Каждую свою победу тяжеловесы одерживали нокаутами, 11 из 12 побед на двоих в первых раундах.

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