Аспиналл заявил, что их бой с Павловичем стал бы самым захватывающим в тяжелом дивизионе

«Если вы спросите меня, то думаю, что следующим мои боем стал бы поединок с Сергеем Павловичем. Так оно и есть. Это идеальная ситуация, я и Павлович.



Думаю, это самых захватывающий бой в тяжёлом весе на данный момент. Кажется, у меня самое быстрое время нокаутов, а у него второе, и это дико круто! Отправьте нас обоих в клетку и посмотрим, что произойдёт. Это будет абсолютное безумие», — сказал Аспиналл официальному сайту UFC.