Усман Нурмагомедов рассказал о настрое на бой с Примусом

«Я не понимал, когда он всё время повоторял, что победит меня. Он реально в это верит? Хорошо, если он верит в это. Тогда мы покажем вам хороший бой в субботу вечером. Я уважаю этого парня, он бывший чемпион, но в этот субботний вечер я сделаю так, чтобы он казался медленным и старым. Прошу прощения, но это всё, что приходится сказать.



Для меня важно выигрывать каждый поединок. Это не похоже на Гран-при или защиту титула. Для меня важно не проигрывать, но я и не верю, что этот парень сможет одолеть меня. Он говорил, что будет напрягать меня, но почему он сам не напрягся, когда дрался с [Александром] Шаблием? Что произошло?» — приводит слова Нурмагомедова с пресс-конференции перед боем MMAJunkie.