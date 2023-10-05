Чендлер: не удивлюсь, если мы с Конором подерёмся на UFC 300

«Однозначно, статус таков: бой должен состояться. Дата боя не назначена, место проведения не назначено, но бой между Чендлером и Конором назначен. Конор не может вернуться, не подравшись со мной. Если Конор не подерётся со мной, он просто не вернётся, но это мне неподвластно. Если возвращается, то дерётся со мной.



На данный момент, путём исключения, есть основное событие в декабре, есть в ноябре, но наш бой не может бять не главным боем вечера, что отодвигает его на 2024 год.



Я готов драться в январе, феврале, марте, апреле, мае, когда угодно. Посмотрим. Конечно, это имеет огромный смысл, потому что исторический кард возвращается в UFC. У меня никогда не было столько времени на подготовку к одному противнику. Я и моя команда собираемся составить план и нокаутировать этого парня в первом или втором раунде.



Очевидно, что с 6-месячным сроком от USADA, вы начинаете рассматривать разные даты. Лучшее, что могу сказать, — это то, что UFC 300, возможно, станет самым вероятным событием, которого все ожидают.



Моё сердце говорит, что самый большой бой, который мы увидим за очень долгое время, должен состояться на самом большой турнире, который UFC собирается собрать со времён UFC 100 и UFC 200. В глубине души, чувствую, что мы, возможно, подождём до UFC 300. Хорошо, что у меня есть много дел и возможность готовиться к Конору в течение очень долгого времени», — сказал Чендлер MMA Fighting.