«Будет испытанием противостоять его стилю». Цзю — о предстоящем поединке с Мендосой

«Это хороший хайлайт. Это действительно было довольно хороший нокаут. Апперкот — очень хороший, приятно попадать таким ударом, это отличное чувство.



Для меня будет огромным испытанием противостоять стилю, против которого я не выходил раньше. Думаю, он мотивирован, усердно тренируется в окружении профессионалов бокса.



Не зацикливаюсь на своём сопернике, а сосредотачиваюсь на себе. Не очень люблю разговаривать со своими соперниками, ведь говорить особо не очень. На данный момент я с ними не дружу.



Думаю, это будет мой последний бой в Австралии на какое-то время. Чувствую себя как дома, очень комфортно. Оттуда пошли мои карьерные мечты», — сказал Цзю в комментариию Youtube-каналу Jai McAllister.