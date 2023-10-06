Боец UFC Ковингтон заявил, что Махачев не перейдет полусредний вес

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон заявил, что россиянин Ислам Махачев не перейдет в полусредний вес, несмотря на желание подраться с победителем поединка между Ковингтоном и Леоном Эдвардсом , передает MMA Junkie. "Он говорит это, чтобы попасть в заголовки.

Он любит поговорить и создать шумиху, но так и не решится на переход. Как и Хабиб, он делал то же самое. В Америке его уделают в любом хорошем зале по грэпплингу", - сказал Ковингтон. Махачев 22 октября 2022 года встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием и завоевал титул. Махачев и Оливейра проведут ответный поединок на турнире UFC 294 21 октября.