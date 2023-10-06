Царукян может провести бой с Бенеилом Дариушем на UFC 296

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян может провести поединок с четвёртым номером дивизиона, американо-иранским бойцом Бенеилом Дариушем. Об этом на канале The Schmo рассказал известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.

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По сведениям MMA UNCENSORED, бой может состояться на турнире UFC 296 16 декабря в Лас-Вегасе.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом.