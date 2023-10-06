Махачев рассказал о роли Хабиба в подготовке к бою с Оливейрой

— Он приедет завтра, потренируется с нами в лагере. Он не будет моим тренером в углу, но он будет здесь, чтобы помогать… Мы приезжаем сюда, человек 40, вся команда. Я не знаю, где он будет в день боя, но в следующие две недели он будет здесь.



Я скучаю по тому времени, когда мы тренировались вместе, когда он бился, я бился. Но когда он стал тренером, примерно два года назад, он очень сильно на нас давил, понимаете? Мы проводили тренировки, спарринги длились почти 10 раундов. И после всей этой работы, через полтора часа, он говорит: «Ладно, теперь пять раундов борьбы».



Мы никогда не делали этого, когда тренировались вместе. Теперь, когда он стал тренером, он думает, что не устал, потому что загоняет всех в клетку, а после спарринга он говорит: «Давайте займемся грэпплингом», переодевается и борется с нами еще пять раундов. Потом мы делали отжимания, планку и многое другое. Я не знаю, что будет, но все взволнованы. Он будет наблюдать за спаррингом и тренироваться с нами. Он любит тренироваться, делает это каждый день, — приводит слова Махачева MMA Mania со ссылкой на ESPN.