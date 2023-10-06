Махачева и Хабиба обвинили в читерстве

«Хабиб и Ислам ходят в мечеть, понимаете? Они тренируются в каком-то месте, где их быть не должно, вы не можете туда зайти, USADA не может туда зайти.



В течение нескольких месяцев они могли делать все, что хотят. Вообще-то Ислама поймали на допинге, когда он только пришел, понимаете?.



Но он сказал: «О, я не знал. Нам все это давали в детстве в России. Мы тренировались, это было частью тренировок, это были витамины», – сказал легковес UFC Бобби Грин.