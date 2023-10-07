Bellator 300: Нурмагомедов — Примус, где смотреть трансляцию, во сколько начало, онлайн-трансляция, полный кард турнира

Усману Нурмагомедову подсунули очередную угасающую звезду лиги.

В ночь с 7 на 8 октября на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) состоится грандиозный турнир Bellator 300. Он готовит сразу несколько топовых поединков, на кону в которых будет стоять титул. Крис Сайборг Жустину попытается в пятый раз защитить пояс чемпионки Bellator в женском полулёгком весе. Ей будет противостоять Кэт Зингано.

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Украшением Bellator 300 станет поединок, в котором сойдутся Усман Нурмагомедов и Брент Примус. Брат Хабиба проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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12:35

Усман Нурмагомедов и Брент Примус сделали вес перед титульным боем на Bellator 300.

Чемпион Bellator в лёгком весе, непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов (17-0-0) и американец Брент Примус (12-3-0) прошли взвешивание перед турниром Bellator 300. Оба бойца смешанных единоборств сделали вес (70,22 кг) перед титульным боем.

12:03

2️⃣9️⃣ Усман Нурмагомедов ответил, хочет ли превзойти рекорд Хабиба из 29 побед.

«Нет (смеётся). Вы же имеете в виду рекорд Хабиба? Я не знаю… Каждый раз в моей голове одна цель – победить в предстоящем бою, побить Брента Примуса и забрать свой пояс домой, вот и всё. Я никогда не ставлю цель на пять-десять лет вперёд. Потому что мы никогда не знаем, что произойдёт», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

12:02

Где смотреть турнир Bellator 300 с боем Нурмагомедов – Примус.

Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

12:02

Усман Нурмагомедов сказал, почему побьёт Примуса на Bellator 300.

«Да, у Примуса большое имя, бывший чемпион и всё такое… Мне 25 лет. И я очень тяжело тренируюсь, я тренируюсь дважды в день всю неделю и довожу своё тело до предела. И я быстро восстанавливаюсь, потому что я молод. И я не думаю, что кто-то, кому уже 38 лет, способен тренироваться дважды в день семь раз в неделю и при этом нормально отдыхать.

Он будет в хорошей форме, будет готов к бою, но у него есть только удар справа и правый лоу-кик. Шаблий побил его, потому что Примус ничего не показал», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

12:02

Когда состоится турнир Bellator 300.

Турнир Bellator 300 состоится на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) в ночь с 7 на 8 октября. Прелимы начинаются в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.

12:02

Хабиб обратился к брату Усману перед его боем с Примусом на Bellator 300.

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова. 8 октября в рамках полуфинального поединка Гран-при Усман встретится с американцем Брентом Примусом. Противостояние пройдёт на турнире Bellator 300 в Сан-Диего (США).

«Удачной сгонки, брат. Я рядом», — написал Нурмагомедов.

12:02

Полный кард турнира Bellator 300.

Основной кард