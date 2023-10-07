Бывшая жена российского боксера Бивола обвинила его в насилии

Экс-супруга обвинила российского чемпиона WBA Бивола в домашнем насилии
Екатерина Бивол, бывшая жена российского суперчемпиона WBA Дмитрия Бивола, рассказала в социальных сетях, что боксер постоянно поднимал на нее руку. Об этом пишет РБК.
Пара была в отношениях с 2007 года, нажила двоих сыновей. В августе 2023 года Бивол подал на развод. После этого Екатерина позволила себе ряд публичных резких высказываний в адрес бывшего супруга.
Кроме того, она опубликовала в Instagram* (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) фотографию своего лица с ссадинами.
Под публикацией Екатерина отметила, что после конфликта спортсмен сидел вместе с представителями старшего поколения и говорил своему отцу и отцу супруги, что женщина сама себя ударила.
По ее словам, папа отговорил ее писать заявление в полицию. Она добавила, что «дети видели все».
В другой сторис она заметила, что больше 10 дней ходила с ссадинами, пока Бивол «получал звание «Боксер года».
Напомним, что в активе 32-летнего россиянина 21 победа в профессиональном боксе.
По итогам 2022 года Бивол благодаря победам над Рамиресом и Саулем Альваресом был признан лучшим боксером по версиям WBA, ESPN, The Ring, Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA) и Федерации бокса России.