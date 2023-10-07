Бывшая жена российского боксера Бивола обвинила его в насилии

Екатерина Бивол, бывшая жена российского суперчемпиона WBA Дмитрия Бивола, рассказала в социальных сетях, что боксер постоянно поднимал на нее руку. Об этом пишет РБК.

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Пара была в отношениях с 2007 года, нажила двоих сыновей. В августе 2023 года Бивол подал на развод. После этого Екатерина позволила себе ряд публичных резких высказываний в адрес бывшего супруга.

Кроме того, она опубликовала в Instagram* (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) фотографию своего лица с ссадинами.

Под публикацией Екатерина отметила, что после конфликта спортсмен сидел вместе с представителями старшего поколения и говорил своему отцу и отцу супруги, что женщина сама себя ударила.

По ее словам, папа отговорил ее писать заявление в полицию. Она добавила, что «дети видели все».

В другой сторис она заметила, что больше 10 дней ходила с ссадинами, пока Бивол «получал звание «Боксер года».

Напомним, что в активе 32-летнего россиянина 21 победа в профессиональном боксе.