Усман Нурмагомедов отказался пожимать руку американке на Bellator 300

Российский чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов не стал пожимать руку американке Лиз Кармуш. Бойцы оказались вместе в октагоне во время чествования после турнира Bellator 300, который состоялся 8 октября в Сан-Диего (США).

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Кармуш протянула Нурмагомедову руку, но россиянин вежливо отказался её пожимать. Вместо этого Усман приложил свою руку к сердцу, продемонстрировав девушке уважение таким образом.

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Напомним, на Bellator 300 Усман единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) победил американца Брента Примуса и вышел в финал Гран-при.