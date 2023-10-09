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Усман Нурмагомедов отказался пожимать руку американке Лиз Кармуш на Bellator 300

Российский чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов не стал пожимать руку американке Лиз Кармуш. Бойцы оказались вместе в октагоне во время чествования после турнира Bellator 300, который состоялся 8 октября в Сан-Диего (США).

Усман Нурмагомедов отказался пожимать руку американке на Bellator 300
© Чемпионат.com

Кармуш протянула Нурмагомедову руку, но россиянин вежливо отказался её пожимать. Вместо этого Усман приложил свою руку к сердцу, продемонстрировав девушке уважение таким образом.

Скриншот

Напомним, на Bellator 300 Усман единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) победил американца Брента Примуса и вышел в финал Гран-при.

Кармуш на Bellator 300 проводила поединок с Илимой-Лей Макфарлейн и победила техническим нокаутом в пятом раунде.

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