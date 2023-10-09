Бикрев высказался о решении главы UFC вернуть национальные флаги

«Дэйна Уайт в очередной раз показал стальные яйца». Бикрев — о решении главы UFC вернуть национальные флаги
Президент UFC Дэйна Уайт своим решением вернуть использование национальных флагов показывает свою принципиальность и аполитичность. Таким мнением с «Матч ТВ» поделился чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.
Ранее Уайт заявил, что бойцам промоушена снова разрешено выходить на поединки с флагами своих стран. Запрет на флаги в UFC действовал с весны прошлого года.
— Выходить с флагом — это очень круто. Тем более в UFC. Дэйна Уайт в очередной раз показывает стальные яйца. Красавец, что тут добавить. Думаю, что в скором времени закончится вся эта история… Хоть говорят, что спорт вне политики, но это, получается, не так. Надеюсь, такими шагами мировая общественность по другому посмотрит на происходящее, а не будут ущемлять или что то еще. Спорт остается спортом, и нужно быть выше вот этого всего. Конфликты заканчиваются, а спорт продолжается. И просто (спортивные функционеры) вот этой историей бросают на себя тень. Вспомните, на Олимпийских играх были бойкоты, но ничего хорошего от такой формы не получалось в плане развития спорта. Как показывает практика, все политические движения в спорте ни к чему хорошему не приводят. И сейчас я рад, что в UFC возвращают национальные флаги. Молодцы! — сказал Бикрев «Матч ТВ».
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