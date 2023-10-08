Журова высказалась о выступлении россиян в UFC под национальным флагом

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» выразила сомнение в том, что российские бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) смогут выходить на поединки под национальным флагом.

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Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцам промоушена снова разрешено будет выходить на поединки с флагами своих стран.

— Я не очень уверена, что это будет реализовано. Не знаю, насколько это решение будет задокументировано. Выйти под российским флагом можно. А соперники готовы? А болельщики готовы? А протесты будут или нет?

— В бойцовском сообществе вроде нет такого радикализма.

— Ну у них и к стране привязка не сказать чтобы сильная. У них свои прозвища, свои команды. Они больше про это, нежели про страну. Но когда транслировали крупные бои на весь мир, флаги были, и представляли как «боец из России». Если я не ошибаюсь, Хабиб Нурмагомедов чаще выходил с флагом Дагестана, но представляли его, как бойца из России.

Честно говоря, не хочется верить словам, хочется верить действиям. Вот мы видели, как вела себя теннисная федерация. Они не вели никаких переговоров, а просто взяли и оштрафовали Уимблдон.

Есть соревнования, на которых наши спортсмены выступают под своим флагом, но западная пропаганда делает так, чтобы новости об этом нигде не появились. Готово ли бойцовское сообщество к тому, что большой поединок с участием россиянина полностью заблокируют и пресса не станет про него рассказывать, потому что там были российские флаги? А если еще россиянин победит, то информация об этом 100% будет заблокирована. Они предпримут все, чтобы этого не случилось, — сказал Журова «Матч ТВ».