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«Снимаю шляпу». Примус прокомментировал поражение от Усмана Нурмагомедова

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Брент Примус прокомментировал поражение от действующего обладателя титула россиянина Усмана Нурмагомедова в полуфинале Гран-при промоушена.

Примус прокомментировал поражение от Усмана Нурмагомедова
© Соцсети

«Тяжело засыпать после поражения. Всю ночь думал о том, что я мог сделать лучше в бою. У меня не получалось поймать свой ритм. Снимаю шляпу перед Усманом за великолепное выступление. Травм вроде нет, лишь небольшое рассечение. Лучший способ пережить поражение это возвращение в клетку», — написал Примус в социальных сетях.

Для 25-летнего Усмана Нурмагомедова победа над Примусом стала второй защитой чемпионского титула, завоёванного в 2022 году.

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