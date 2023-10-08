Примус прокомментировал поражение от Усмана Нурмагомедова

«Тяжело засыпать после поражения. Всю ночь думал о том, что я мог сделать лучше в бою. У меня не получалось поймать свой ритм. Снимаю шляпу перед Усманом за великолепное выступление. Травм вроде нет, лишь небольшое рассечение. Лучший способ пережить поражение это возвращение в клетку», — написал Примус в социальных сетях.