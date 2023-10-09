В Международной федерации ММА высказались о допуске россиян в 2023 году

В Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) высказались о допуске российских спортсменов к соревнованиям в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС .

Таким образом, россияне не смогут выступать на турнирах под эгидой IMMAF до конца 2023 года.

«Беда в том, что руководство федерации склоняется к тому, чтобы воздержаться от нашего возвращения. Но большая часть [федераций] все-таки за возвращение россиян», — заявил Емельяненко.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.