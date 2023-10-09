Хабиб показал фото со спаррингов Махачева перед реваншем с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями со спарингов Ислама Махачева. В настоящий момент Ислам готовится к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Спарринги Махачев проводил с Мурадом Биларовым и Гаджи Рабадоновым.

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Реванш между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Первый поединок между ними проходил также в Абу-Даби. Он состоялся 22 октября прошлого года. Ислам победил, применив удушающий приём.

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