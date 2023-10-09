Дариуш дал прогноз на реванш Махачева и Оливейры

«Знаете, многое из того, что можно услышать из интервью Чарльза, говорит о том, что он просто не был готов. Думаю, это может быть правдой. Необходимо принимать это во внимание. Вот почему мне не кажется, что второй бой будет похож на первый. Это определённо будет другой поединок, и я полагаю, что для Махачева он сложится намного сложнее. Но я всё равно вижу, что Махачев выиграет бой. Судя по тому, что я видел, у Махачева был ответ практически на всё, что Чарльз предлагал ему», — сказал Дариуш на канале Luke Thomas в YouTube.