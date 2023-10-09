Менеджер Махачева один словом отреагировал на возвращение Макгрегора в пул USADA

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз , представляющий интересы российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева , с помощью единственного слово прокомментировал возвращение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в пул антидопинговой организации USADA.

Макгрегор присоединился к промоушену Даны Уайта в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде. Ожидается, что в следующем поединке Конор сразится с американцем Майклом Чендлером. В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.