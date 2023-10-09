Усман Нурмагомедов: победа в Гран-при Bellator станет лишь началом

«Мне предстоит добиться гораздо большего даже в том случае, если я выиграю Гран-при. Для меня это не станет концом – это лишь начало.



Кто станет соперником по финалу? Это не имеет значения. Я не могу выбирать. У парней будет бой, пусть дерутся. В финале нас будет ждать вершина», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.