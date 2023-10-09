Хабиб Нурмагомедов поддержал Палестину в конфликте с Израилем

Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев поддержали Палестину в конфликте с Израилем
Бывший чемпион бойцовской организации UFC, а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал палестинцев в начавшемся конфликте с Израилем.
«Подкрепи их Своей поддержкой», — написал Нурмагомедов в социальных сетях, прикрепив к посту флаг Палестины.
Не остался в стороне и действующий боец американского промоушена и проспект среднего веса (до 84 кг) Хамзат Чимаев, опубликовавший картинку с сектором Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.
Чемпионат.com: главные новости