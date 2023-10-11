Диаз высмеял Оливейру после снятия с боя против Махачева

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Нейт Диаз высмеял в своих соцсетях Чарльза Оливейру после новости о снятии спортсмена с поединка против россиянина Ислама Махачева.

© Газета.Ru

«Травма промежности, как у Дастина Порье», — написал Диаз.

Порье снялся с поединка против Диаза в 2018 году.

Оливейру заменит австралиец Александр Волкановски. Поединок состоится 21 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294.

Махачев 22 октября 2022 года уже встречался с Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием и завоевал титул.

12 февраля Ислам Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.