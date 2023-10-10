Опубликовано видео, где чемпион UFC обнимается со звездой Playboy

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем дивизионе Шон О'Мэлли проявил знаки внимания к звезде Playboy Франсие Джеймс.

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В ходе одного из мероприятий спортсмен провел воображаемую битву взглядов с девушкой, после чего прижался к ее груди и совершил попытку поцеловать Джеймс.

О'Мэлли женат на Дэни Гонсалес, которой открыто изменяет.

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20 августа 2023 года О'Мэлли во втором раунде титульного боя в наилегчайшем дивизионе нокаутировал Алджамейна Стерлинга. Эта победа в чемпионских боях стала первой в карьере О'Мэлли — всего за карьеру он провел 18 поединков на профессиональном уровне, одержав победу в 17 из них.