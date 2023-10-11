Махачев проведет защиту чемпионского титула UFC против Волкановски

Бразилец Чарльз Оливейра снялся с поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против россиянина Ислама Махачева из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Бой Махачев - Оливейра должен был возглавить турнир UFC 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября. Вместо бразильца россиянин проведет защиту пояса против австралийца Александра Волкановски. Махачев проведет вторую защиту титула в легком весе, в феврале он победил австралийского бойца единогласным решением судей.