$99.93-1.42105.69-1.35

Глава RCC: Волкановски интереснее Оливейры в качестве соперника

Глава RCC Николай Клименко высказался от отмене поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Оливейра не сможет принять участия в бою, так как получил рассечение. Поединок должен был пройти на UFC 294. Заменит Чарльза австралиец Александр Волкановски.

Глава RCC: Волкановски интереснее Оливейры в качестве соперника
© Чемпионат.com

«По мне, этот поединок даже более интересен, потому что предыдущий бой с Волкановски был более конкурентным, более близким, и тогда удача была на стороне Ислама. Поэтому с нетерпением жду это противостояние, будем болеть за нашего соотечественника, и надеемся, что на этот раз он тоже окажется сильнее», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости