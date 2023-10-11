МОК отказался допустить боксера Пакьяо к Олимпиаде в Париже

«В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет. Это ограничение AIBA установила еще в 2013 году как правило для турниров по боксу. В 2019 МОК отстранил AIBA, но обеспечил место бокса в программе Игр в Токио и Париже, чтобы обеспечить интересы спортсменов», — говорится в заявлении.