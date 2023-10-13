Махачев ответил, разочарован ли, что Оливейра снялся с их боя

«Был ли я разочарован, что Оливейра снялся? Честно говоря, я не был удивлён. Али Абдель-Азиз сказал мне, что Оливейра выбыл, потому что не хочет этого боя. Потому что ещё до анонса он сказал, что не хочет драться в Абу-Даби. Он помнит, что случилось в прошлый раз. Он знает мою силу, знает мои навыки. Ему нечего противопоставить мне», — сказал Махачев на канале ESPN MMA в YouTube.